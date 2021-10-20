Арина Соболенко о сравнении с Шараповой: «Злобно отвечала: «Нет. Я будущая Соболенко!»

Вторая ракетка мира Арина Соболенко в интервью «СЭ» рассказала о сравнении с Марией Шараповой.

«Если честно, в детстве кумиров у меня не было. Когда друзья моего отца говорили мне, что я будущая Шарапова, она тоже кричала, я всегда злобно отвечала: «Нет. Я будущая Соболенко!» Мне нравился теннис Серены и, конечно же, Шараповой тоже очень нравился», — сказала Соболенко «СЭ».

20 октября во втором круге Кубка Кремля Соболенко одолела Айлу Томлянович — 7:6 (7:2), 4:6, 6:1. Следующей соперницей белоруски станет россиянка Екатерина Александрова.