Соболенко рассказала о потере обоняния и отсутствии вкуса после коронавируса

Вторая ракетка мира Арина Соболенко в интервью «СЭ» рассказала о последствиях коронавируса, из-за которого белоруска пропустила турнир в Индиан-Уэллсе.

— Вы уже рассказывали о том, как корона сказалась на ваших физических кондициях, что вы достаточно быстро пришли в форму. А что на счет обоняния и вкусовых ощущений?

— Наверно, на день четвертый все пропало: и вкусы, и запахи, а вернулось только 2-3 дня назад. Была так этому рада, потому что без вкуса и запаха все становится как-то грустно, скучно и неинтересно. Помню ощущения, когда все вернулось: каждому кусочку еды радовалась, как будто это последняя пища в моей жизни. Правда, если раньше я четко и резко чувствовала запахи, то сейчас это немного отдаленно — видимо, еще не до конца восстановилась, ощущения вкуса еды тоже иногда пропадают. Все в процессе восстановления. Рада, что у меня все, в принципе, достаточно быстро вернулось, потому что видела, что у кого-то этот процесс занимал и полгода, и год.

— Из-за того, что вы быстро восстановились, ваше здоровье даже похвалил Александр Лукашенко. Он сказал: «У нее легкие как кузнечные меха работают».

— Не видела. Интересное сравнение (смеется).

20 октября во втором круге Кубка Кремля Соболенко одолела Айлу Томлянович — 7:6 (7:2), 4:6, 6:1. Следующей соперницей белоруски станет россиянка Екатерина Александрова.