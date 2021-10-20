Россиянки Дзаламидзе и Рахимова вышли во второй круг парного разряда Кубка Кремля
Дзаламидзе и Рахимова обыграли Селехметьеву и Тихонову и вышли во второй круг парного Кубка Кремля
19:29
Россиянки Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова обыграли соотечественниц Оксана Селехметьева / Анастасия Тихонова (6:4, 5:7, 10:8) в первом круге парного разряда Кубка Кремля.
В следующем раунде Дзаламидзе и Рахимова встретятся с победительницами в паре Алекса Гуарачи / Дезайри Кравчук (Чили /США, 1) — Екатерина Александрова / Яна Сизикова (Россия).
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Натела Дзаламидзе / Камилла Рахимова (Россия) — Оксана Селехметьева / Анастасия Тихонова (Россия, WC) — 6:4, 5:7, 10:8
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