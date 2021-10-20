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Россиянки Дзаламидзе и Рахимова вышли во второй круг парного разряда Кубка Кремля

Дзаламидзе и Рахимова обыграли Селехметьеву и Тихонову и вышли во второй круг парного Кубка Кремля
19:29
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Россиянки Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова обыграли соотечественниц Оксана Селехметьева / Анастасия Тихонова (6:4, 5:7, 10:8) в первом круге парного разряда Кубка Кремля.

В следующем раунде Дзаламидзе и Рахимова встретятся с победительницами в паре Алекса Гуарачи / Дезайри Кравчук (Чили /США, 1) — Екатерина Александрова / Яна Сизикова (Россия).

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Натела Дзаламидзе / Камилла Рахимова (Россия) — Оксана Селехметьева / Анастасия Тихонова (Россия, WC) — 6:4, 5:7, 10:8

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Виктория Кравченко все материалы автора
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