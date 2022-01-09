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Анисимова обыграла Соснович в финале турнира в Мельбурне

09:31
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Американская теннисистка Аманда Анисимова выиграла турнир WTA в Мельбурне.

В финале Анисимова в трех сетах победила Александру Соснович из Белоруссии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Melbourne Summer Set 2

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Аманда Анисимова (США) — Александра Соснович (Белоруссия, Q) — 7:5, 1:6, 6:4

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Иван Торопцев все материалы автора
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