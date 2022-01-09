Анисимова обыграла Соснович в финале турнира в Мельбурне
09:31
Американская теннисистка Аманда Анисимова выиграла турнир WTA в Мельбурне.
В финале Анисимова в трех сетах победила Александру Соснович из Белоруссии.
Мельбурн (Австралия)
Турнир WTA Melbourne Summer Set 2
Призовой фонд 239 477 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Аманда Анисимова (США) — Александра Соснович (Белоруссия, Q) — 7:5, 1:6, 6:4
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