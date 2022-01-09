Барти выиграла домашний турнир WTA в Аделаиде
10:34
Австралийская теннисистка Эшли Барти выиграла домашний турнир WTA в Аделаиде.
В финале Барти в двух сетах победила Елену Рыбакину из Казахстана — 6:3, 6:2.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International 1
Призовой фонд 703 580 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Эшли Барти (Австралия, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — 6:3, 6:2
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