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Барти выиграла домашний турнир WTA в Аделаиде

10:34
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Австралийская теннисистка Эшли Барти выиграла домашний турнир WTA в Аделаиде.

В финале Барти в двух сетах победила Елену Рыбакину из Казахстана — 6:3, 6:2.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 1

Призовой фонд 703 580 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Эшли Барти (Австралия, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — 6:3, 6:2

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Иван Торопцев все материалы автора
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