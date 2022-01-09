Австралийская теннисистка Эшли Барти выиграла домашний турнир WTA в Аделаиде.

В финале Барти в двух сетах победила Елену Рыбакину из Казахстана — 6:3, 6:2.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 1

Призовой фонд 703 580 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Эшли Барти (Австралия, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — 6:3, 6:2