Андреева прокомментировала поражение от мужчины на выставочном турнире

Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о финале выставочного турнира во Франции, в котором она потерпела поражение от француза Яниса Газуани Дюрана.

16-летняя спортсменка отметила, что впервые держит победный трофей, проиграв матч.

«Я правда счастлива находиться здесь. Какая невероятная атмосфера! Спасибо большое тем, кто пришел сегодня. Я впервые держу в руках трофей после поражения, надеюсь, что это было в последний раз», — сказала россиянка в интервью на корте.

Также она обратилась к своему сопернику.

«Сегодня все было чудесно до тех пор, пока ты не обыграл меня. Ты играл очень хорошо, ты тоже заслужил трофей. Прости, что тебе не досталось», — добавила Андреева.

После того, как украинка Марта Костюк отказалась играть с российской спортсменкой в финале турнира, организаторы соревнования приняли решение заявить на решающий матч 1145-ю ракетку мира Дюрана. Представительница России уступила ему со счетом 5:7, 2:6.

Андреева занимает 57-ю строчку женского мирового рейтинга. Она была признана новичком года по версии WTA.