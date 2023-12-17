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Тарпищев — об отказе Костюк играть с Андреевой: «Это их проблемы, не наши»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» отказ украинской теннисистки Марты Костюк играть с россиянкой Миррой Андреевой в финале выставочного турнира во Франции.

«Выставочные турниры — это шоу, показуха, это не соревнования. Если бы были официальные соревнования, вместо Костюк играла бы другая. Это дело Костюк, хочет играть или нет. Это ее право. Тут даже обсуждать нечего. В официальных турнирах ни одного отказника не было, все играли. Костюк и Свитолина все время выступают, но это их проблемы, не наши. Ну поставили в пару к Андреевой мужчину, зрители от этого не пострадали. Повторюсь, все-таки некое шоу», — сказал Тарпищев «СЭ».

После того, как Костюк отказалась играть с российской спортсменкой в финале турнира в Бур-де-Пеаж, организаторы соревнования приняли решение заявить на решающий матч 1145-ю ракетку мира француза Яниса Газуани Дюрана. Андреева уступила ему со счетом 5:7, 2:6.

Теннис
Мирра Андреева
Шамиль Тарпищев
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