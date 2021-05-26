Андрееску снялась с турнира в Страсбурге из-за травмы

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску заявила, что снялась с турнира WTA в Страсбурге (Франция) из-за травмы. 25 мая она одержала победу над бельгийкой Мариной Заневской (6:1, 6:4) и вышла в 1/4 финала.

«Очень довольна победой в матче на турнире. Но я снимусь со следующей встречи, потому что почувствовала небольшой надрыв мышц живота и совсем не хочу усугублять ситуацию перед «Ролан Гаррос». Не хочу рисковать. Хотя ничего серьезного, просто небольшой дискомфорт.

Очень обидно, что приходится сниматься, но два матча я играла очень, очень хорошо. Я сделала все именно так, как хотела. Так что я очень довольна этим», - приводит слова Андрееску Twitter WTA insider.

«Ролан Гаррос» пройдет с 30 мая по 13 июня.