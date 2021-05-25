Андрееску вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге
17:13
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску пробилась в 1/4 финала турнира WTA в Страсбурге (Франция). В матче второго круга она победила бельгийку Марину Заневскую (6:1, 6:4).
Также состоялся матч первого круга. Американка Джессика Пегула, которая была посеяна под вторым номером, уступила голландке Аранче Рус (4:6, 4:6).
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Бьянка Андрееску (Канада, 1) — Марина Заневская (Бельгия, Q) — 6:1, 6:4
Первый круг
Аранча Рус (Голландия) — Джессика Пегула (США, 2) — 6:4, 6:4
Армони Тан (Франция, WC) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 6:4, 6:4
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