Андрееску вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску пробилась в 1/4 финала турнира WTA в Страсбурге (Франция). В матче второго круга она победила бельгийку Марину Заневскую (6:1, 6:4).

Также состоялся матч первого круга. Американка Джессика Пегула, которая была посеяна под вторым номером, уступила голландке Аранче Рус (4:6, 4:6).

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Бьянка Андрееску (Канада, 1) — Марина Заневская (Бельгия, Q) — 6:1, 6:4

Первый круг

Аранча Рус (Голландия) — Джессика Пегула (США, 2) — 6:4, 6:4

Армони Тан (Франция, WC) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 6:4, 6:4