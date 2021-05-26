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Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге

15:58
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Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в 1/4 финала турнира WTA в Страсбурге.

В 1/8 финала россиянка обыграла французскую теннисистку Клару Бюрель со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

В четвертьфинале Александрова встретится с победительницей пары Барбора Крейчикова (Чехия) - Каролин Гарсия (Франция).

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 3) - Клара Бюрель (Франция, WC) - 6:3, 6:4

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