Анастасия Павлюченкова вернулась в топ-25 рейтинга WTA

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вернулась в топ-25 рейтинга WTA.

В обновленной версии рейтинга от 19 февраля 2024 года спортсменка поднялась на 8 строчек и поднялась на 24-е место.

Лидером рейтинга WTA продолжает оставаться Ига Свентек из Польши, второе место занимает Арина Соболенко из Белоруссии, на третьей строчке — Коко Гауфф из США.

Лучшей из россиянок в списке является Дарья Касаткина, идущая на 13-м месте.

Рейтинг WTA, версия от 19 февраля:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 10 300 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8905;

3 (3). Кори Гауфф (США) — 7110;

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6738;

5 (5). Джессика Пегула (США) — 5400;

6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4183;

7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3885;

8 (8). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3856;

9 (11). Елена Остапенко (Латвия) — 3533;

10 (10). Каролина Мухова (Чехия) — 3465;

13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 3063;

15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2590...

17 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 2475...

19 (18). Вероника Кудерметова (Россия) — 2250...

24 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1810...

35 (34). Анастасия Потапова (Россия) — 1467...

38 (33). Мирра Андреева (Россия) — 1408...

40 (40). Анна Калинская (Россия) — 1323...

52 (51). Анна Блинкова (Россия) — 1192...

62 (60). Элина Аванесян (Россия) — 1078...

73 (75). Диана Шнайдер (Россия) — 963...

98 (87). Камилла Рахимова (Россия) — 773...

99 (106). Эрика Андреева (Россия) — 766