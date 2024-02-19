Павлюченкова вошла в топ-10 рейтинга Чемпионской гонки WTA

Опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки WTA.

Россиянка Анастасия Павлюченкова вошла в топ-10, заняв 9-е место с 789 очками.

В первую тройку вернулись Елена Рыбакина (Казахстан), которая поднялась с 4-го на 2-е место, и Ига Свентек (Польша) — поднялась с 9-го на 3-е место.

Дарья Касаткина, которая ранее занимала 7-е место, теперь расположилась на 8-й строчке.

Мирра Андреева потеряла три позиции и теперь занимает 23-ю строчку. Экс-первая ракетка мира Наоми Осака поднялась на 86 позиции, заняв 35-е место.

Рейтинг Чемпионской гонки WTA от 19 февраля:

1. Арина Соболенко (Белоруссия) — 2325

2. Елена Рыбакина (Казахстан) — 1828

3. Ига Свентек (Польша) — 1630

4. Циньвэнь Чжэн (Китай) — 1495

5. Елена Остапенко (Латвия) — 1358

6. Коко Гауфф (США) — 1040

7. Даяна Ястремская (Украина) — 905

8. Дарья Касаткина (Россия) — 838

9. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 789

10. Линда Носкова (Чехия) — 770

12. Екатерина Александрова (Россия) — 651

16. Анна Калинская (Россия) — 557

23. Мирра Андреева (Россия) — 348

29. Диана Шнайдер (Россия) — 292

30. Анастасия Потапова (Россия) — 291

32. Мария Тимофеева (Россия) — 282

35. Наоми Осака (Япония) — 258