Павлюченкова вошла в топ-10 рейтинга Чемпионской гонки WTA
Опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки WTA.
Россиянка Анастасия Павлюченкова вошла в топ-10, заняв 9-е место с 789 очками.
В первую тройку вернулись Елена Рыбакина (Казахстан), которая поднялась с 4-го на 2-е место, и Ига Свентек (Польша) — поднялась с 9-го на 3-е место.
Дарья Касаткина, которая ранее занимала 7-е место, теперь расположилась на 8-й строчке.
Мирра Андреева потеряла три позиции и теперь занимает 23-ю строчку. Экс-первая ракетка мира Наоми Осака поднялась на 86 позиции, заняв 35-е место.
Рейтинг Чемпионской гонки WTA от 19 февраля:
1. Арина Соболенко (Белоруссия) — 2325
2. Елена Рыбакина (Казахстан) — 1828
3. Ига Свентек (Польша) — 1630
4. Циньвэнь Чжэн (Китай) — 1495
5. Елена Остапенко (Латвия) — 1358
6. Коко Гауфф (США) — 1040
7. Даяна Ястремская (Украина) — 905
8. Дарья Касаткина (Россия) — 838
9. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 789
10. Линда Носкова (Чехия) — 770
12. Екатерина Александрова (Россия) — 651
16. Анна Калинская (Россия) — 557
23. Мирра Андреева (Россия) — 348
29. Диана Шнайдер (Россия) — 292
30. Анастасия Потапова (Россия) — 291
32. Мария Тимофеева (Россия) — 282
35. Наоми Осака (Япония) — 258