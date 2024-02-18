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18 февраля, 19:25

Ольховский отметил, что Кафельников был грозным соперником для любого теннисиста

Алина Савинова
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Бывший теннисист Андрей Ольховский поделился воспоминаниями о совместных выступлениях с Евгением Кафельниковым.

«Несмотря на то, что он добился огромных высот в спорте, я считаю, что с годами Кафельников стал разумнее ко всему относиться. Это очень интересный человек, с ним всегда интересно общаться. Мы с ним очень много вместе играли и одерживали громкие победы на турнирах в парном разряде, выигрывали «мастерсы», на Кубке Дэвиса доходили до финала. Я могу сказать, что не так много ребят умели совмещать успешную игру и в одиночке, и в паре. Он был очень крепок психологически, и у него была очень хорошая техника. Я играл вместе с ним, но также и против него, и могу сказать, что это был очень грозный соперник не только для меня, но и любого игрока в мире», — приводит ТАСС слова Ольховского.

В воскресенье, 18 февраля, Кафельникову исполнилось 50 лет. Он является бывшей первой ракеткой мира, победителем двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и четырех — в парном. Также на его счету 53 титула ATP.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Ольховский
Евгений Кафельников
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