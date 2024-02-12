Павлюченкова обыграла Касаткину в первом круге турнира в Катаре
Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла Дарью Касаткину в первом круге турнира серии WTA 1000 в Дохе (Катар) — 6:2, 7:6 (7:2).
Матч длился 1 час 42 минуты. Павлюченкова сделала за игру 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. У Касаткиной — 2 эйса, 4 двойные ошибки и 4 из 16 реализованных брейк-пойнтов.
11 февраля Касаткина проиграла Елене Рыбакиной (Казахстан) в финале турнира в Абу-Даби — 6:4, 6:4.
Павлюченкова во втором круге турнира в Катаре встретится с украинкой Мартой Костюк.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Дарья Касаткина (Россия, 11) — 6:2, 7:6 (7:2)
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