Павлюченкова обыграла Касаткину в первом круге турнира в Катаре

Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла Дарью Касаткину в первом круге турнира серии WTA 1000 в Дохе (Катар) — 6:2, 7:6 (7:2).

Матч длился 1 час 42 минуты. Павлюченкова сделала за игру 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. У Касаткиной — 2 эйса, 4 двойные ошибки и 4 из 16 реализованных брейк-пойнтов.

11 февраля Касаткина проиграла Елене Рыбакиной (Казахстан) в финале турнира в Абу-Даби — 6:4, 6:4.

Павлюченкова во втором круге турнира в Катаре встретится с украинкой Мартой Костюк.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Дарья Касаткина (Россия, 11) — 6:2, 7:6 (7:2)