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12 февраля, 18:15

Азаренко вышла во второй круг турнира в Катаре

Руслан Минаев
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Белоруска Виктория Азаренко победила польку Магдалену Фрех в первом круге турнира серии WTA 1000 в Дохе (Катар) — 6:3, 3:6, 6:3.

Матч длился 2 часа 35 минут. Азаренко реализовала за игру 5 из 11 брейк-пойнтов. У Фрех — 4 из 19.

Во втором круге Азаренко сыграет с победительницей матча Беатрис Хаддад Майа (Бразилия) — Ван Синьюй (Китай).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Виктория Азаренко (Белоруссия) — Магдалена Фрех (Польша, Q) — 6:3, 3:6, 6:3

Магда Линетт (Польша) — Нао Хибино (Япония, Q) — 6:1, 6:4

Теннис
Виктория Азаренко
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