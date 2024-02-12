Азаренко вышла во второй круг турнира в Катаре
Белоруска Виктория Азаренко победила польку Магдалену Фрех в первом круге турнира серии WTA 1000 в Дохе (Катар) — 6:3, 3:6, 6:3.
Матч длился 2 часа 35 минут. Азаренко реализовала за игру 5 из 11 брейк-пойнтов. У Фрех — 4 из 19.
Во втором круге Азаренко сыграет с победительницей матча Беатрис Хаддад Майа (Бразилия) — Ван Синьюй (Китай).
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Виктория Азаренко (Белоруссия) — Магдалена Фрех (Польша, Q) — 6:3, 3:6, 6:3
Магда Линетт (Польша) — Нао Хибино (Япония, Q) — 6:1, 6:4
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