Алексей Селиваненко оценил результаты жеребьевки итогового турнира WTA

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился мнением о результатах жеребьевки итогового турнира WTA.

Касаткина на турнире выступит в группе «Трэйси Остин» с полькой Игой Свентек, американкой Коко Гауфф и француженкой Каролин Гарсия. В группе «Нэнси Ричи» встретятся Онс Жабер, Джессика Пегула, Мария Саккари и Арина Соболенко.

«Все, кто отобрался на итоговый турнир, показали лучшие результаты в сезоне. Поэтому слабых соперников там быть не может в принципе. Для Дарьи главное — это выходить на корт с хорошим настроем и показывать свой лучший теннис. Она в состоянии победить любую из соперниц. Вопрос только в том, что кто-то из них играет более стабильно, кто-то — менее стабильно», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Итоговый турнир WTA пройдет c 31 октября по 7 ноября в Техасе. В прошлом году победительницей стала Гарбинье Мугуруса из Испании.