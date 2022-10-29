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Сегодня, 12:07

Экс-первая ракетка мира Барти исключила возможность возобновления карьеры

Анна Горшкова
Корреспондент
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Экс-первая ракетка мира Эшли Барти исключила возможность возобновления профессиональной карьеры.

Девушка завершила карьеру весной 2022 года в возрасте 25 лет.

«Последние шесть или семь месяцев я живу именно так, как всегда хотела. На данный момент мне очень нравится моя жизнь. Мир тенниса никогда не станет для меня чужим, но я не вернусь в него ради себя», — приводит слова Барти Eurosport.

В ибле стало известно, что Барти откроет академию тенниса в Австралии. Она будет одним из наставников вместе со своими бывшими тренерами Крейгом Тиззером и Джейсоном Столтенбергом.

Барти — трехкратная чемпионка «Больших шлемов» в одиночном разряде и одного в парном, победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (2019), победительница 27 турниров WTA и бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в миксте.

Источник: https://www.eurosport.co.uk/tennis/the-fire-died-inside-ash-barty-says-wimbledon-win-prompted-her-surprise-early-retirement_sto9204956/story.shtml
Теннис
Эшли Барти
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