Экс-первая ракетка мира Барти исключила возможность возобновления карьеры

Экс-первая ракетка мира Эшли Барти исключила возможность возобновления профессиональной карьеры.

Девушка завершила карьеру весной 2022 года в возрасте 25 лет.

«Последние шесть или семь месяцев я живу именно так, как всегда хотела. На данный момент мне очень нравится моя жизнь. Мир тенниса никогда не станет для меня чужим, но я не вернусь в него ради себя», — приводит слова Барти Eurosport.

В ибле стало известно, что Барти откроет академию тенниса в Австралии. Она будет одним из наставников вместе со своими бывшими тренерами Крейгом Тиззером и Джейсоном Столтенбергом.

Барти — трехкратная чемпионка «Больших шлемов» в одиночном разряде и одного в парном, победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (2019), победительница 27 турниров WTA и бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в миксте.