Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделилась ожиданиями от выступления россиянки Дарьи Касаткиной на Итоговом турнире WTA.

Касаткина на турнире выступит в группе «Трэйси Остин» с полькой Игой Свентек, американкой Коко Гауфф и француженкой Каролин Гарсия.

«У Дарьи очень тяжелая группа. Не знаю, как будет играть Гарсия, она недавно рассталась с тренером, поэтому непонятно, в каком она психологическом состоянии, а если по игре, то все играют хорошо — и Свентек, и Гауфф, и Гарсия. Чтобы выйти в полуфинал, нужно обыграть двоих соперниц, и это будет сложно сделать. В любом случае сам факт попадания на итоговый турнир — это большое достижения, Дарья молодчина», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Итоговый турнир WTA пройдет c 31 октября по 7 ноября в Техасе. В прошлом году победительницей стала Гарбинье Мугуруса из Испании.