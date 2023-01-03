Блинкова вышла во второй круг турнира в Окленде
Российская теннисистка Анна Блинкова одержала победу в первом круге турнира в Окленде.
Матч длился 3 часа 15 минут. Россиянка подала навылет 8 раз, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 10 брейк-поинтов.
Следующий соперник Блинковой определится в матче Ребека Масарова — Слоан Стивенс.
Окленд (Новая Зеландия)
Турнир WTA ASB Classic
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Блинкова (Россия) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:4, 4:6, 7:5
Виктория Кузьмова (Словакия, Q) — Бернарда Пера (США) — 6:4, 6:4
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