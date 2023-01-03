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Сегодня, 06:59

Блинкова вышла во второй круг турнира в Окленде

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Анна Блинкова одержала победу в первом круге турнира в Окленде.

Матч длился 3 часа 15 минут. Россиянка подала навылет 8 раз, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 10 брейк-поинтов.

Следующий соперник Блинковой определится в матче Ребека Масарова — Слоан Стивенс.

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир WTA ASB Classic

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Блинкова (Россия) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:4, 4:6, 7:5

Виктория Кузьмова (Словакия, Q) — Бернарда Пера (США) — 6:4, 6:4

Теннис
Анна Блинкова
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