Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 06:06

Александрова проиграла во втором круге турнира в Чарльстоне

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в третий круг турнира в Чарльстоне. В двух сетах она проиграла амеирканке Тэйлор Таунсенд — 5:7, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. 29-летняя россиянка ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала свой единственный брейк-пойнт. На счету ее соперницы 7 подач навылет и 4 реализованных брейк-пойнта (из 8).

Следующей соперницей Таунсенд будет Виктория Азаренко из Белоруссии.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Тэйлор Таунсенд (США) — Екатерина Александрова (Россия, 6) — 7:5, 6:2

Теннис
Екатерина Александрова
2
Читайте также
Российским судьям запретили работать с татуировками и пирсингом
Многие российские спортсмены отказываются от Олимпиады 2024
ФРГ и США отвергли идею Макрона об отказе от «красных линий» в отношениях с РФ
Роковой рикошет Трямкина, гол в пустые ворота и 42 секунды надежды. Что случилось в матче Кубка Гагарина «Металлург» - «Автомобилист»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 114 лет в Венесуэле
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кудерметова переиграла Роджерс во втором круге турнира в Чарльстоне
Новости
RSS RSS
Все новости