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Сегодня, 05:42

Кудерметова переиграла Роджерс во втором круге турнира в Чарльстоне

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира в Чарльстоне. В двух сетах она выиграла у американки Шелби Роджерс — 7:6 (7:5), 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты.

Следующая соперница Кудерметовой определится в матче Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Кэролайн Доулхайд (США).

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия, 9) — Шелби Роджерс (США, WC) — 7:6 (7:5), 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/charleston/2024/
Теннис
Вероника Кудерметова
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