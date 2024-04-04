Кудерметова переиграла Роджерс во втором круге турнира в Чарльстоне
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира в Чарльстоне. В двух сетах она выиграла у американки Шелби Роджерс — 7:6 (7:5), 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 53 минуты.
Следующая соперница Кудерметовой определится в матче Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Кэролайн Доулхайд (США).
Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова (Россия, 9) — Шелби Роджерс (США, WC) — 7:6 (7:5), 6:4
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