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21 марта, 19:15

Александрова и Хромачева вышли во второй круг парного турнира в Майами

Алина Савинова
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Российские теннисистки Екатерина Александрова и Ирина Хромачева победили Чань Хаочин из Тайваня и представительницу Мексики Джулиану Олмос в первом круге парного турнира в Майами.

Россиянки за один час две минуты одолели своих соперниц, отдав им только четыре гейма — 6:3, 6:1.

В следующем круге Александрова и Хромачева сыграют против победительниц встречи Сторм Хантер/Катержина Синякова (Австралия/Чехия, 3) — Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова/Ирина Хромачева (Россия) — Чань Хаочин/Джулиана Олмос (Тайвань/Мексика) — 6:3, 6:1

Теннис
Екатерина Александрова
Ирина Хромачева
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