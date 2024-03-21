Калинская обыграла Ван Сиюй и вышла в третий круг турнира в Майами
Российская теннисистка Анна Калинская в двух сетах победила Ван Сиюй из Китая в матче второго круга турнира в Майами — 6:2, 6:2.
Спортсменки провели на корте 1 час 28 минут. Калинская 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9.
В следующем раунде Калинская сыграет либо против немки Лауры Зигемунд, либо против Елены Остапенко из Латвии.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анна Калинская (Россия, 22) — Ван Сиюй (Китай) — 6:2, 6:2
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