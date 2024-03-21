Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

21 марта, 08:36

Соболенко на турнире в Майами дали дополнительный день отдыха

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Арина Соболенко.
Фото AFP

Организаторы турнира в Майами предоставили белорусской теннисистке Арине Соболенко дополнительный день отдыха, сообщается на официальном сайте WTA.
Матч второго круга против испанки Паулы Бадосы должен был пройти 21 марта, теперь он стоит в расписании на 22 марта (18:00 мск).

Константин Кольцов. «Светлый, скромный парень. На моей памяти у него не было никаких депрессий». Агент Кольцова — о гибели бывшего клиента

Ранее стало известно, что тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов скончался на 43-м году жизни в Майами, куда он прилетел на теннисный турнир, чтобы поддержать свою девушку, вторую ракетку мира Арину Соболенко.

Арина Соболенко
6
6
Читайте также
Топ-10 лучших трансферов Зенита в XXI веке
Российский роллер погиб во время соревнований в Санкт-Петербурге
В ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов после ее вхождения в состав России
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Свентек: «Думаю, что Олимпийские игры в Париже — приоритет для меня»

Александрова и Хромачева вышли во второй круг парного турнира в Майами
Новости
RSS RSS
Все новости