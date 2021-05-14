Мать Рублева обвинили в избиении теннисистки. Марина Марьенко все отрицает

18-летняя Елена Малых жалуется, что тренер называла ее «жирной свиньей» и ударила ракеткой.

Известный теннисный специалист Марина Марьенко, тренер спортшколы «Спартак» на Ширяевом поле и мать второй ракетки России Андрея Рублева, неожиданно оказалась в центре скандала. Одна из воспитанниц Марьенко — 18-летняя Елена Малых — обвинила 55-летнюю наставницу в избиении. Как утверждает Telegram-канал 112, во время занятий в СК «Локомотив» женщина нанесла девушке несколько ударов ракеткой, после чего забрала у нее личные вещи и мобильный телефон (всего вещей на общую сумму в 67 тысяч рублей). В связи со случившимся Малых и ее родители написали заявление в полицию.

Кто такая Елена Малых

Малых — не слишком известная теннисистка из Москвы, в основном выступающая на внутренних турнирах. В юниорском рейтинге ITF она занимает 685-е место и не входит в топ-40 российского рейтинга. В общем, девушку сложно назвать восходящей звездой российского тенниса, хотя в спортшколе на Ширяевом поле, где она занималась с детства, Елена, в общем-то, была на хорошем счету. Однако после нынешнего скандала все наверняка изменится.

— Меня принижали на протяжении долгого времени, — заявила теннисистка в интервью «СЭ». — На протяжении последних недель это обострилось, и в последний день тренер покрывала матом и унижала. А потом подошла и ударила меня ракеткой несколько раз, затем я начала уходить, она начала вытаскивать из моей сумки вещи, ракетки, забрала телефон и не отдавала все это, мне пришлось уйти без вещей.

— Что именно она говорила?

— Она по-разному унижала, матом и просто... Например, говорила «большая жирная свинья» и в этом роде.

— Какая будет реакция с вашей стороны?

— Я написала заявление в полицию. Надеюсь, что-то будет.

По словам спортсменки, инцидент произошел 12 мая. Впоследствии, как сообщила Елена, телефон ей был возвращен. В связи с этим шансов обвинить тренера в краже у спортсменки больше нет. Правда, еще остается шанс прилечь специалиста за телесные повреждения, если они были зафиксированы документально.

Кто такая Марина Марьенко

Марина Марьенко — одна из ведущих детских тренеров страны, приложившая руку к воспитанию Анны Курниковой, Дарьи Гавриловой, Ирины Хромачевой и других известных игроков. Ну и, разумеется, она сформировала основу для теннисной карьеры своего сына Андрея Рублева, который сейчас выступает на турнире «мастерс» в Риме и для которого скандал с матерью сейчас совершенно неуместен. Марьенко — очень опытный педагог, воспитанница Ширяевки и легендарного тренера Ларисы Дмитриевны Преображенской. И для того, чтобы обвинять ее в избиении воспитанницы, надо обладать очень весомыми доказательствами.

— Что вы раскручиваете ерунду такую! Какой неприятный инцидент? Малых играет в ночной лиге и ведет себя безобразно! — отреагировал на случившееся глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Тренер сказала Елене, что если она не будет выполнять требования школы, то лучше вообще не приходить на тренировки. Никто никого не избивал. Это все глупости! Елена обещала, что раскрутит всю эту историю, а СМИ ведутся на это. Марьенко — одна из лучших детских тренеров. К ней никогда не было никаких нареканий.

— На том теннисном корте было много людей, но Тарпищева точно не было, — отреагировала на слова руководителя Малых. — Откуда он знает, что происходило? Я понимаю, что они друзья, но удивлена, что его не обеспокоила эта ситуация. Там были люди, которые могут подтвердить, что я все выполняла, и подтвердить все, что происходило позже.

По словам самого тренера Марины Марьенко, спортсменку она не била, а экипировку и телефон отобрала на время занятия и потом вернула отцу девушки.

— Я заслуженный тренер страны, десять лет у меня этот ребенок занимается, — подчеркнула Марьенко в интервью РЕН-ТВ. — Она приходит, зевает, не тренируется, из телефона не вылезает. Ну, как это вообще? Какие-то должны быть с моей стороны тренерские [меры].

Не исключено, что Малых действительно сгустила краски. При этом ее заявления находятся в русле нынешних тенденций по обвинению тренеров в жестоком обращении с подопечными. Правда, основная масса скандалов на эту тему в последнее время имела место в спортивной гимнастике. Спортсменки самого высокого уровня из Великобритании, Австралии, Швейцарии и Греции утверждали, что тренеры оказывали на них психологическое давление, оскорбляли, избивали, заставляли голодать и выступать с травмами. Однако в России подобных громких историй пока не было.