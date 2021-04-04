12-летний теннисист бьет и левой, и правой рукой, взрывая соцсети. Это будущий суперчемпион?

Ему не нужен бэкхенд. В истории уже бывали такие случаи, но ни одного — в таком юном возрасте

Видео с одним из розыгрышей 12-летнего Теодора Давыдова в социальной сети Twitter собрало уже больше 400 тысяч просмотров. А это всего-то малоизвестное соревнование Easter Bowl в калифорнийском Сан-Диего. А все дело в том, что юный теннисист не владеет бэкхендами — эти приемы ему просто не нужны. Он амбидекстр, то есть у спортсмена просто нет ведущей руки. Поэтому между ударами Теодор просто перекладывает ракетку из одной руки в другую.

B12s quarterfinalist Teodor Davidov never hits a backhand. Alternates serving left-handed and right-handed too#adidasEasterBowl pic.twitter.com/yWZqmAHURN — Colette Lewis (@zootennis) March 28, 2021

Бывший австралийский игрок Пол Макнами считает, что такая игра — это будущее тенниса. Такое будет встречаться чаще. А журналистка Блэр Хенли заявила, что хотела бы увидеть такое у теннисиста высокого уровня.

Два способа игры обеими руками

На самом деле Теодор Давыдов — не первый игрок, который владеет форхендами с двух рук. Многократная чемпионка СССР Анна Дмитриева рассказала «СЭ», что такие теннисисты — не единичный случай:

— Периодически появляются такие игроки. У каждого свой почерк, есть те, кто играет бэкхенд двумя руками, есть те, которые играют одной. За всю историю тенниса из тех, кого я помню и знаю, было примерно человек десять на разных этапах моей жизни, которые тоже били и правой, и левой рукой. И у нас тоже была такая теннисистка, Евгения Куликовская, она сейчас одна из ведущих тренеров в «Спартаке». С одной стороны, это заманчиво, если удары с правой и левой рук равноценны. А с другой стороны, вероятно, какой-то элемент перекоса все-таки есть, и в скоростном теннисе, как сейчас, это может оказаться проблемой. Это интересно, но не открытие.

Можно даже выделить несколько стилей игры обеими руками — например, двумя руками слева и справа и с обеих сторон форхендом, то есть перекладывание ракетки из одной руки в другую. Австралиец Кен Розуолл с трех лет учился играть справа и слева двумя руками. А после того как кисти окрепли, научился играть одноручной хваткой. Чаще всего такая игра связана с какими-то физиологическими особенностями спортсменов — низким ростом или какими-то болезнями. Из современных примеров можно вспомнить россиянку Виталию Дьяченко, лучшим результатом которой на «мэйджорах» является 3-й круг Уимблдона. В 2018 году теннисистка обыграла на нем в первом же матче Марию Шарапову.

Некоторые специалисты считают, что для современного темпового тенниса стиль игры с перекладыванием ракетки из одной руки в другую (как раз случай Теодора Давыдова) не подходит. Хотя кажется очевидным, что здесь есть и преимущества — принимать мячи так проще.

— Тут есть и плюсы, и минусы, — прокомментировала «СЭ» Евгения Куликовская, которая сама играла в подобном стиле. — Плюсы — это то, что нужно меньше бежать и в ту, и в другую сторону, проще обрабатывать мяч, потому что плоскость с обеих сторон все время одинаковая. С другой стороны, справа у меня была слабая хватка, сложнее было разгонять мяч. Ракетку я не перехватывала, я ее отпускала — у меня правая рука была на ракетке чуть выше, а левая чуть ниже, поэтому мне не нужно было ее никуда передавать.

Амбидекстрия — плюс или минус?

Куликовская сама была спортсменкой, которая играла обеими руками и пробилась в основную сетку турниров «Большого шлема». Теннисистка вошла в топ-100 и запомнилась всем необычной манерой игры, которой она научилась, будучи ребенком. В 2003 году в интервью New York Times Евгения сказала, что иногда «чувствует себя лошадью в цирке, которая бегает, а люди смотрят, как она что-то выполняет». И добавила, что зрители просто показывали на нее пальцем и кричали: «Смотрите! Смотри, как она играет!» — пытаясь объяснить, что использование обеих рук нетипично для тенниса.

Теннисист, умеющий от природы играть и левой, и правой рукой равнозначно, — это редкость. Тут впору привести пример американца Люка Дженсена, который умел подавать обеими руками, причем мяч развивал скорость более 200 км/ч. А если первая подача у него не проходила, то вторую спортсмен выполнял другой рукой. Дженсена за это даже прозвали «Двойной рукой Люка». Но чаще такое все-таки используется при вынужденных обстоятельствах.

Южнокореец Чонг-Юй Ким научился выполнять удары слева только тогда, когда получил сложную травму правой руки. А Мария Шарапова играла в таком стиле, когда нужно было дотянуться до труднодосягаемого мяча. От природы Маша левша, и только в 12 лет ее отец принял решение, какой рукой будет играть спортсменка.

— Есть несколько игроков, которые были левшами, но они переучились, — подтверждает вывод о том, что можно переучиться играть другой рукой, Анна Дмитриева. — А есть и наоборот. На определенном этапе всех левшей переучивали, и они стали правшами. Нужно, чтобы руки были развиты равноценно. Это же не просто рука, а еще и кора головного мозга участвует. Конечно, зависит от физиологических особенностей игрока.

Возможно, игру обеими руками можно сравнить с какими-то суперсложными элементами в других видах спорта — например, четверными прыжками или тройными акселями в фигурном катании. Такой прием может сыграть в пользу теннисиста, но есть риск не успеть за скоростью соперника и проиграть. Поэтому и очень интересно понаблюдать, как будет складывать карьера Теодора Давыдова и изменится ли его стиль — может быть, этот как раз знак о скором развитии тенниса.