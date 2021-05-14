Как выглядит российская теннисистка Елена Малых, попавшая в скандал
Чтобы прояснить ситуацию, «СЭ» связался со спортсменкой и вот что она рассказала:
— Это сделала тренер «Спартака», Марьенко Марина Андреевна, мать знаменитого теннисиста Андрея Рублева. Меня принижали на протяжении долгого времени. На протяжении последних недель это обострилось, и в последний день тренер покрывала матом и унижала. А потом подошла и ударила меня ракеткой несколько раз, затем я начала уходить, она начала вытаскивать из моей сумки вещи, ракетки, забрала телефон и не отдавала все это, мне пришлось уйти без вещей.
Видимо, тренеру не понравилась самоотдача на тренировках до такой степени, что это вылилось в конфликт. Теннисистку, по ее словам, унижали морально и физически, после чего она не могла больше терпеть и написала заявление в полицию.
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев тренера защищает. Он считает, что никто никого не избивал, Марьенко является одним из лучших детских тренеров, а вот Малых — «играет в ночной лиге и ведет себя безобразно».
А как выглядит российская спортсменка, которая вляпалась в такую неприятную историю?
«На том теннисном корте было много людей, но Тарпищева точно не было. Откуда он знает, что происходило? Я понимаю, что они друзья, но удивлена, что его не обеспокоила эта ситуация. Там было большое количество людей которые могут подтвердить, что я все выполняла, и подтвердить все, что происходило позже», — сказала Малых «СЭ».
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