Как выглядит российская теннисистка Елена Малых, попавшая в скандал

18-летняя Елена Малых жалуется, что тренер называла ее «жирной свиньей» и ударила ракеткой. Мать Рублева обвинили в избиении теннисистки. Марина Марьенко все отрицает 18-летнюю теннисистку Елену Малых тренер избил ракеткой, а потом отобрал телефон и другие вещи. Именно этой громкой фразой Telegram-канал «112» зажег утро в мире российского тенниса.

Чтобы прояснить ситуацию, «СЭ» связался со спортсменкой и вот что она рассказала:

— Это сделала тренер «Спартака», Марьенко Марина Андреевна, мать знаменитого теннисиста Андрея Рублева. Меня принижали на протяжении долгого времени. На протяжении последних недель это обострилось, и в последний день тренер покрывала матом и унижала. А потом подошла и ударила меня ракеткой несколько раз, затем я начала уходить, она начала вытаскивать из моей сумки вещи, ракетки, забрала телефон и не отдавала все это, мне пришлось уйти без вещей.

Видимо, тренеру не понравилась самоотдача на тренировках до такой степени, что это вылилось в конфликт. Теннисистку, по ее словам, унижали морально и физически, после чего она не могла больше терпеть и написала заявление в полицию.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев тренера защищает. Он считает, что никто никого не избивал, Марьенко является одним из лучших детских тренеров, а вот Малых — «играет в ночной лиге и ведет себя безобразно».

А как выглядит российская спортсменка, которая вляпалась в такую неприятную историю?