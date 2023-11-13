Тарпищев не считает стопроцентными шансы Джоковича на победу в Итоговом турнире

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в комментарии для «СЭ» оценил шансы серба Новака Джоковича выиграть Итоговый турнир.

«Не считаю, что Джокович сто процентов выиграет. Он в трех сетах еле обыграл Руне. Хотя группа у него попроще, чем у Дани с Андреем. Ну там еще вопрос травматизма: идут разговоры о том, что Алькарас может сняться, Циципас. Так что сейчас предугадывать не будет разумно», — сказал Тарпищев «СЭ».

Серб этот сезон завершит на первой строчке рейтинга ATP, сообщается на официальном сайте организации.

12 ноября теннисист обыграл датчанина Хольгера Руне со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3 в Итоговом турнире ATP.