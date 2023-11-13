Теннис
Новости
Результаты ATP WTA «Большой шлем» Australian Open
Кубок Дэвиса
Кубок Билли Джин Кинг
Рейтинги
Олимпиада
Главная
Теннис

Сегодня, 16:24

Тарпищев не считает стопроцентными шансы Джоковича на победу в Итоговом турнире

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в комментарии для «СЭ» оценил шансы серба Новака Джоковича выиграть Итоговый турнир.

«Не считаю, что Джокович сто процентов выиграет. Он в трех сетах еле обыграл Руне. Хотя группа у него попроще, чем у Дани с Андреем. Ну там еще вопрос травматизма: идут разговоры о том, что Алькарас может сняться, Циципас. Так что сейчас предугадывать не будет разумно», — сказал Тарпищев «СЭ».

Серб этот сезон завершит на первой строчке рейтинга ATP, сообщается на официальном сайте организации.

12 ноября теннисист обыграл датчанина Хольгера Руне со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3 в Итоговом турнире ATP.

Теннис
Новак Джокович
Шамиль Тарпищев
1
Читайте также
Глава МОК заявил, что Олимпиада-2024 не будет отменена из-за роста числа военных конфликтов
Панарин повторил два рекорда по длительности результативной серии на старте сезона НХЛ
Захарова прокомментировала сообщения о попытках Зеленского связаться с Трампом
МВД Литвы просят лишить гражданства балерину Илзе Лиепу за поддержку СВО
ВС РФ в Запорожской области уничтожили «лучшего танкиста ВСУ» Гацанюка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев стал совладельцем киберспортивной команды
Новости
RSS RSS
Все новости