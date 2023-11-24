Sky Sports не поместил российских теннисистов на постер сезона-2024

Британский телеканал Sky Sports анонсировал продление партнерского соглашения с ATP и WTA на 2024 год, опубликовав в соцсети постер, на котором отсутствуют российские игроки.

По информации источника, на постере отсутствует и вторая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии, но присутствует представляющая Казахстан четвертая ракетка мира Елена Рыбакина (уроженка города Москвы).

Британские болельщики обратили внимание на эту закономерность и написали в соцсетях Sky Sports, что как минимум Медведев, Рублев и Соболенко заслуживали быть на графике.

Ранее Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Российские спортсмены имеют право принимать участие в турнирах WTA и ATP в нейтральном статусе.