Собкин отреагировал на победу России над Аргентиной в первом туре АТР Cup

Заслуженный тренер России и многолетний наставник Михаила Южного Борис Собкин прокомментировал «СЭ» победу Даниила Медведева над Диего Шварцманом (7:5, 6:3).

— Всякая победа над игроком первой десятки — это успех. Качество игры обсуждать сейчас бессмысленно. Первые матчи после перерыва в любой сезон сложные для всех. Спортсмены только входят в форму. Даня — молодец, он справился со своими нервами и обыграл очень сильного игрока. Надо поздравить ребят, что они обыграли противников в своих «одиночках» и пожелать им удачи в следующих встречах.

Медведев обеспечил России победу над сборной Аргентиной. В следующем матче, который пройдет завтра, 3 февраля, сыграет с японским теннисистом Кеи Нисикори.

(Владимир Пушкарев)