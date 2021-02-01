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Медведев прокомментировал коллаж из его фото с тренером и кадра из «Тупой и еще тупее»

07:06
Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев. Фото AFP
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Четвертая ракетка мира Даниил Медведев опубликовал в своем Twitter коллаж из его фото с тренером Жилем Серварой и кадром из фильма «Тупой и еще тупее».

«Без комментариев» — подписал картинку теннисист.

В этом году Кубок ATP состоится со 2 по 6 февраля. Россия сыграет в группе с Аргентиной и Японией. Вместе с Медведевым за Россию сыграют Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской, который будет играющим капитаном команды. Турнир пройдет со 2 по 6 февраля. Россия сыграет в группе с Аргентиной и Японией.

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