Ольховский считает, что сборная России способна пройти Японию на ATP Cup

Двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Ольховский прокомментировал «СЭ» досрочную победу сборной России над Аргентиной в 1-ом туре ATP Cup.

Первую победу России принес Андрей Рублев, который за час справился с Гвидо Пельей — 6:1, 6:2. Даниил Медведев во втором матче обыграл Диего Шварцмана — 7:5, 6:3. Встреча длилась час и 40 минут.

— Нужно понимать, что это первые матчи, поэтому ещё не понятно, кто в какой форме находится. До Australian Open 2021 (Открытый чемпионат Австралии по теннису — прим. «СЭ») ещё есть время. Сейчас предсказать что-то очень сложно, так как после подготовительного периода у многих были двухнедельные карантины без тенниса.

Если говорить про соперников, то Шварцман был более серьезным оппонентом у Медведева. Рублев, на мой взгляд, на голову выше. Он в очень хорошей форме, у него есть результаты, психологически он готов на дальнейший прогресс. В целом результат против Аргентины закономерный. Японию мы тоже должны проходить. Нисикори не показывал результатов, особо и не играл. Наши ребята вполне уверенны в своих силах, и японцы не должны их особо беспокоить.

Следующим соперником сборной России станет команда Японии. Встречи состоятся в среду, 3 февраля.

(Анастасия Пастернак)