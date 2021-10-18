Самсонова проиграла Томлянович в первом круге Кубка Кремля
Россиянка Самсонова проиграла Томлянович в первом круге Кубка Кремля
13:16
Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла австралийке Айле Томлянович в первом круге турнира «ВТБ Кубок Кремля» (2:6, 4:6).
Игра длилась 1 час 31 минуту. В следующем круге австралийка сыграет с Ариной Соболенко из Белоруссии.
Действующей победительницей Кубка Кремля является швейцарка Белинда Бенчич, которая в этом году не примет участия в турнире.
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Айла Томлянович (Австралия) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:2, 6:4
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