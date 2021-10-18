Самсонова проиграла Томлянович в первом круге Кубка Кремля

Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла австралийке Айле Томлянович в первом круге турнира «ВТБ Кубок Кремля» (2:6, 4:6).

Игра длилась 1 час 31 минуту. В следующем круге австралийка сыграет с Ариной Соболенко из Белоруссии.

Действующей победительницей Кубка Кремля является швейцарка Белинда Бенчич, которая в этом году не примет участия в турнире.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Айла Томлянович (Австралия) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:2, 6:4