Елена Веснина объявила о досрочном завершении сезона

Российская теннисистка Елена Веснина в своем Instagram сообщила о досрочном завершении сезона из-за болезни и травмы.

«Турнирный 2021 год для меня завершен. Друзья, многие спрашивали про мой календарь на этот год. К сожалению, пришлось сняться с любимого турнира "ВТБ Кубок Кремля", травма и простуда не дали нормально подготовиться и завершить сезон на домашнем турнире.

Этот сезон был невероятно насыщенным, сложным и интересным. Сказать, что я была удивлена тем, как у меня получится вернуться после рождения Лизы, — ничего не сказать. Было сложно сделать этот шаг, но оно того стоило. Поэтому пока беру паузу для перезагрузки, для времени с самыми близкими, для новых проектов, восстанавливаюсь — и снова в бой. Спасибо, мои дорогие, за поддержку и всю любовь, что вы дарите», — написала Веснина.