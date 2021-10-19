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Украинка Калинина: «Касаткина сейчас один из самых топовых игроков вообще в мире»

Калинина восхитилась Касаткиной после победы в первом круге Кубка Кремля
09:24
Дарья Касаткина. Фото USRA
Дарья Касаткина. Фото USRA
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина восхитилась игрой россиянки Дарьи Касаткиной после победы в первом круге Кубка Кремля.

«Мне кажется, что сегодня был классный матч. Я не думала о результате, потому что Касаткина сейчас один из самых топовых игроков вообще в мире. Поэтому главное было хорошо сыграть и не думать о счете», — цитирует Калинину пресс-служба турнира.

В первом круге Касаткина проиграла Калининой со счетом 2:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. В следующем туре украинка сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Онс Жабер (Тунис).

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Виктория Кравченко все материалы автора
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