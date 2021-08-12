Циципас пообещал помочь Греции на фоне лесных пожаров в стране

Третья ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал проблему лесных пожаров в Греции и пообещал помочь родной стране.

«Мое сердце сейчас со всеми жителями Греции. Я родом из южных пригородов Афин. Несколько дней назад был там и видел пожары на юге страны, гигантские облака, дым, их было видно издалека. Это выглядело ужасно.

Постараюсь помочь как можно больше своей стране, это моя родина. Все это ради людей, такая помощь — самое малое, что я могу сделать», — цитирует Циципаса официальный сайт ATP.