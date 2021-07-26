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Теннисист Ройер сдал положительный тест на коронавирус

09:17
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Международная федерация тенниса сообщила, что голландский игрок Жан-Жюльен Ройер сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого теннисист был исключен из парного турнира с партнером Уэсли Колхофом.

Ройер прибыл на Олимпиаду рейсом из Амстердама. До него уже четыре человека, летевшие тем самолетом, сдали положительные тесты на коронавирус.

Дополнительная информация:

https://www.itftennis.com/en/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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