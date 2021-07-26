Теннисист Ройер сдал положительный тест на коронавирус

Международная федерация тенниса сообщила, что голландский игрок Жан-Жюльен Ройер сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого теннисист был исключен из парного турнира с партнером Уэсли Колхофом.

Ройер прибыл на Олимпиаду рейсом из Амстердама. До него уже четыре человека, летевшие тем самолетом, сдали положительные тесты на коронавирус.