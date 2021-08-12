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«Кудрявый». Медведев и другие теннисисты описали Циципаса одним словом

12 августа 2021, 23:21
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Известные теннисисты в честь дня рождения Стефаноса Циципаса охарактеризовали его один словом. 12 августа греку исполнилось 23 года.

Лоренцо Сонего: «Длинноволосый».

Даниил Медведев и Александр Зверев: «Кудрявый».

Янник Синнер: «Особенный».

Новак Джокович: «Любопытный».

Маттео Берреттини: «Креативный».

Доминик Тим: «Грек».

Андрей Рублев: «Атлетичный».

Рафаэль Надаль: «Самоотдача».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/TennisTV/status/1425844247429881863

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Виктория Кравченко все материалы автора

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