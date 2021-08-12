«Кудрявый». Медведев и другие теннисисты описали Циципаса одним словом
12 августа 2021, 23:21
Известные теннисисты в честь дня рождения Стефаноса Циципаса охарактеризовали его один словом. 12 августа греку исполнилось 23 года.
Лоренцо Сонего: «Длинноволосый».
Даниил Медведев и Александр Зверев: «Кудрявый».
Янник Синнер: «Особенный».
Новак Джокович: «Любопытный».
Маттео Берреттини: «Креативный».
Доминик Тим: «Грек».
Андрей Рублев: «Атлетичный».
Рафаэль Надаль: «Самоотдача».
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