«Кудрявый». Медведев и другие теннисисты описали Циципаса одним словом

Известные теннисисты в честь дня рождения Стефаноса Циципаса охарактеризовали его один словом. 12 августа греку исполнилось 23 года.

Лоренцо Сонего: «Длинноволосый».

Даниил Медведев и Александр Зверев: «Кудрявый».

Янник Синнер: «Особенный».

Новак Джокович: «Любопытный».

Маттео Берреттини: «Креативный».

Доминик Тим: «Грек».

Андрей Рублев: «Атлетичный».

Рафаэль Надаль: «Самоотдача».