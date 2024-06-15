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Париж-2024

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Кафельников — о решении Рублева, Хачанова и Самсоновой не ехать на Олимпиаду: «Мы не в праве их осуждать»

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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что российские теннисисты Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова не выступят на Олимпийских играх в Париже.

«Жаль, конечно, но это их решение, и мы будем его уважать. К сожалению, нет гарантии, что они выступят на следующих Олимпийских играх. Может быть, травма и все, что угодно. Поэтому когда есть возможность играть, то нужно использовать эту возможность. Но мы не в праве их осуждать, и я думаю, они сами расскажут о причинах своего решения. Не нужно забывать, у нас есть другие теннисисты, которые будут играть: Роман Сафиуллин, Даниил Медведев, Дарья Касаткина и Мирра Андреева», — сказал Кафельников «СЭ».

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ранее МОК назвал имена 14 россиян, допущенных до турнира в нейтральном статусе.

Александр Абустин

Андрей Рублев
Евгений Кафельников
Карен Хачанов
Людмила Самсонова
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