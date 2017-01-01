14:39 | ТЕННИС

Чехия уступила США в матче Кубка Хопмана

0
0
0

В матче Кубка Хопмана команда США обыграла Чехию – 3:0. Сперва Люси Градецка уступила Кики Вандевеге в двух сетах. Затем Джек Сок в трех сетах одолел Адама Павлашека. А затем Сок и Вандевеге победили в паре в трех сетах.

Напомним, что Кубок Хопмана – традиционный выставочный турнир, в котором принимают участие команды, представляющие восемь стран. В каждую команду входят мужчина и женщина. Матчи между командами, соответственно, состоят из двух одиночных поединков и микста.

В данный момент Австралия играет с Испанией.

Кубок Хопмана

США – Чехия – 3:0

Вандевеге – Градецка – 6:4, 6:2

Сок – Павлашек – 7:5, 3:6, 6:3

Сок/Вандевеге – Павлашек/Градецка – 2:4, 4:2, 4:1

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ