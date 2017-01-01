Чехия уступила США в матче Кубка Хопмана

В матче Кубка Хопмана команда США обыграла Чехию – 3:0. Сперва Люси Градецка уступила Кики Вандевеге в двух сетах. Затем Джек Сок в трех сетах одолел Адама Павлашека. А затем Сок и Вандевеге победили в паре в трех сетах.

Напомним, что Кубок Хопмана – традиционный выставочный турнир, в котором принимают участие команды, представляющие восемь стран. В каждую команду входят мужчина и женщина. Матчи между командами, соответственно, состоят из двух одиночных поединков и микста.

В данный момент Австралия играет с Испанией.

Кубок Хопмана

США – Чехия – 3:0

Вандевеге – Градецка – 6:4, 6:2

Сок – Павлашек – 7:5, 3:6, 6:3

Сок/Вандевеге – Павлашек/Градецка – 2:4, 4:2, 4:1