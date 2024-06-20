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Сегодня, 12:10

Сборная России поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборная России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ФИФА опубликовала обновленную версию рейтинга мировых сборных.

Сборная России поднялась на две позиции — с 35-го на 33-е место. Сейчас в активе команды Валерия Карпина 1506,58 балла. 7 июня российская сборная в товарищеском матче разгромила Белоруссию (4:0).

Лидером рейтинга ФИФА остается сборная Аргентины. Второе место занимает Франция, третье — Бельгия.

Наибольшего прогресса достигла сборная Либерии, которая поднялась в рейтинге со 152-й на 142-ю позицию.

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ФИФА
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