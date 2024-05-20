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Сегодня, 12:15

20-летняя россиянка выиграла турнир в Париже. Она будет опасна на «Ролан Гаррос»

Шнайдер выиграла турнир в Париже
Сергей Подушкин
Обозреватель
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Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press
Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press
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Диана Шнайдер благодаря титулу на WTA 125 дебютировала в топ-50 мирового рейтинга.

Теннис. WTA 125. Париж. Финал
Диана Шнайдер (Россия, 5) — Эмма Наварро (США, 1) — 6:2, 3:6, 6:4

Пока большинство теннисисток только готовятся к сражениям на парижских кортах на предстоящем «Ролан Гаррос», 20-летняя россиянка Диана Шнайдер уже одержала на грунте в столице Франции важную для себя победу. Пусть, конечно, и не на турнире «Большого шлема», а на соревнованиях относительно скромной категории WTA 125, но все же. Благодаря выигрышу в финале у первой сеяной Эммы Наварро из США Диана впервые в карьере ворвалась в топ-50 женского рейтинга. Нет никаких сомнений, что она будет опасна для лидеров мирового тенниса и на предстоящем «Ролан Гаррос».

Фирменная косынка

Впервые уроженка Жигулевска Шнайдер заявила о себе еще в 18 лет, когда в ноябре 2022-го взяла титул на грунтовом турнире WTA 125 в Монтевидео. Но тогда в Уругвае ей вообще не пришлось обыгрывать теннисисток из топ-100. В январе прошлого года Диана из квалификации дошла до второго круга Australian Open, дав там бой гречанке Марии Саккари. Весной 2023-го она приостановила учебу в университете Северной Каролины, куда поступила ранее, из-за теннисной карьеры, но недавно заявила «СЭ», что планирует завершить обучение в режиме онлайн.

Диана Шнайдер и&nbsp;Екатерина Александрова. Шнайдер берет первый титул, Александрова героически добралась до финала

Левша Шнайдер выделяется в туре не только и не столько своим мощным и агрессивным теннисом, но и косынкой, в которой играет с юных лет. «Когда начала играть свой первый турнир на улице, мне было, наверное, лет девять. И ни в кепке, ни в козырьке играть просто не могла. Подбрасывала мяч и физически его не видела. Родители очень переживали о моем здоровье, о том, что получу солнечный удар. Однажды мама пошла в магазин, увидела косынку и решила попробовать. Мне сразу понравилось, все было комфортно. Начала играть в ней — и стало так удобно, что если начинала играть в ней только на улице, то продолжила и в зале. И потихоньку это как-то переросло в мою изюминку», — рассказывала она в апреле 2024-го в интервью «СЭ». Причем Диана выразила уверенность, что будет играть в косынках всю жизнь.

Что ж, зачем что-то менять, если карьера идет по восходящей? Уже в феврале прошлого года Шнайдер дебютировала в топ-100, прошлой осенью дошла до финала на турнире категории «250» в китайском Нинбо, где по ходу выбила Петру Квитову из Чехии, уступив в решающем матче Онс Жабер из Туниса. Затем последовал небольшой спад, к концу января молодая россиянка даже выбыла из топ-100. Но в начале февраля в Хуахине (Таиланд) она взяла на харде свой первый трофей WTA 250.

Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press

Готова произвести фурор

На только что завершившемся «тысячнике» в Риме она дошла до третьего круга, выбив 15-ю сеяную соотечественницу Людмилу Самсонову и в тяжелейшем поединке уступив затем испанке Пауле Бадосе. Но не было бы счастья — Диана после поражения сразу же отправилась в Париж, где собрался очень сильный для категории «125» состав участниц. Достаточно сказать, что посев составили теннисистки из топ-70, а возглавила его 22-я ракетка мира Наварро. В этой достойной компании Шнайдер совершенно не затерялась, одержав пять побед подряд.

В частности, она обыграла в четвертьфинале Эрику Андрееву (старшую сестру Мирры Андреевой), в полуфинале экс-россиянку, а ныне француженку Варвару Грачеву, а в финале раз Наварро. Причем со счета 2:0, 4:2 в свою пользу в решающей партии дважды позволяла американке сравнять счет, но затем все же добилась решающего преимущества. И в заключительном гейме на подаче Эммы сумела-таки, пусть далеко не с первой попытки, поставить победную точку.

Диана Шнайдер. «В косынке буду играть всю карьеру». Интервью Дианы Шнайдер

Благодаря этому титулу Шнайдер поднялась в рейтинге сразу на 15 позиций, выйдя на рекордное для себя пока 47-е место. Очевидно, это не предел для быстрой, боевой, обладающей мощнейшими ударами российской теннисистки. Пусть сейчас она является только лишь девятой ракеткой нашей страны, в ближайшее время вполне способна заметно подняться в теннисной иерархии. К тому же не стоит забывать, что в топ-50 сейчас есть только одна теннисистка моложе Дианы — 17-летняя Мирра Андреева.

Конечно, Шнайдер старше Мирры на три года, поэтому в плане популярности и медийности находится в тени теннисного вундеркинда. Но при этом уровень ее игры уже сейчас позволяет соперничать на равных даже с теннисистками топ-10. Необходимо только немного добавить в плане психологической устойчивости и тактической грамотности. Титул в Париже — шаг в верном направлении, к тому же заметно поднимающий настроение 20-летней россиянке перед грунтовым «Большим шлемом». Конечно, на открытом чемпионате Франции многое зависит от жеребьевки, но при определенной доле везения Шнайдер действительно способна произвести фурор на «Ролан Гаррос».

Теннис
Ролан Гаррос
Диана Шнайдер
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