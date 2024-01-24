Травила Мирру и оправдывала допинг сексом. Неожиданная полуфиналистка Australian Open

Украинка Даяна Ястремская стала пятой теннисисткой с 1978 года, попавшей в топ-4 турнира «Большого шлема» из квалификации.

Australian Open-2024. Женщины. Четвертьфинал

Даяна Ястремская (Украина, Q) — Линда Носкова (Чехия) — 6:3, 6:4

93-я ракетка мира Даяна Ястремская сотворила одну из самых громких сенсаций Открытого чемпионата Австралии, добравшись до полуфинала женского турнира из квалификации. В четвертьфинале 23-летняя украинка разобралась с чешкой Линдой Носковой всего за 80 минут (6:3, 6:4). Ранее Даяна обыграла в Мельбурне чемпионку «Ролан Гаррос» (2017) Елену Остапенко и двукратную победительницу Australian Open (2012, 2013) Викторию Азаренко. На данный момент это самое значительное достижение Ястремской, которая ранее не проходила дальше четвертого раунда «мейджоров». Три года назад украинка вообще пропустила австралийский «Шлем» из-за допинговых обвинений и после этой истории долго не могла прийти в себя.

Восемь побед подряд

«Рада войти в историю. Я тогда еще не родилась, — прокомментировала Даяна тот факт, что стала первым за 46 лет квалифайером, вышедшим в полуфинал женского Australian Open. — Я очень счастлива и очень устала. Я прилетела в Мельбурн 3 января. Дни матчей пролетают очень быстро, но в выходные появляется ощущение, что я здесь уже полгода. Поэтому предпочитаю матчи тренировкам. Говорят, я здорово сыграла против Линды? У меня не было такого чувства. Я просто пыталась выложиться на 100 процентов. Стараюсь выжать из себя все силы, так как у меня не осталось сил, есть лишь одно желание бороться».

Даяна Ястремская. Фото AFP

Ястремская стала пятой теннисисткой в Открытой эре, вышедшей в полуфинал турнира «Большого шлема» из квалификации. Ранее этого добивались Кристин Мэтисон на Australian Open (1978), Александра Стивенсон на Уимблдоне (1999), Надя Подороска на «Ролан Гаррос» (2020) и Эмма Радукану на US Open (2021). Правда, три из этих девушек не смогли добраться до финала. Успеха добилась лишь Радукану, в итоге взявшая в Нью-Йорке титул. В соперницы по полуфиналу Даяна, выигравшая в Мельбурне уже восемь матчей подряд, может получить россиянку Анну Калинскую. И это обещает очень острое противостояние, учитывая отношения Ястремской с нашими девушками.

Даяна, как и почти все другие украинские теннисистки, по политическим причинам отказывается пожимать россиянкам и белорускам руку после матчей. Но этого Ястремской показалось мало, и летом прошлого года она организовала настоящую травлю юной Мирры Андреевой. После поражения от россиянки на турнире в швейцарской Лозанне Даяна потребовала ввести санкции против Андреевой за то, что Мирра «лайкнула посты в социальных сетях, которые явно касались действий, совершенных в отношении украинцев». «В WTA мне просто сказали, что не будут вмешиваться. Я расстроена, но продолжу бороться за свою страну, семью и друзей», — жаловалась украинка.

Двигает по встречной

В целом Ястремская регулярно попадает в скандальные истории. Так, во втором круге квалификации Открытого чемпионата США в августе 2023 года она отказалась пожимать руку Эжени Бушар. Это стало ответом на публикацию канадки в соцсетях. В апреле Бушар одержала первую победу в основной сетке мадридского «тысячника» с 2017 года. Шесть лет назад Эжени выбила на этом турнире россиянку Марию Шарапову, только что вернувшуюся после дисквалификации за мельдоний. На радостях от нового успеха канадка написала: «Есть что-то особенное в матчах с допингистками в Мадриде». В этом посте содержался намек на то, что Даяна в 2021 году пропустила полсезона из-за допингового расследования. Правда, по его итогам украинка была оправдана, и, поняв спорность своих утверждений, Бушар удалила высказывание. Но его успели прочесть все, и месть от Даяны последовала незамедлительно.

Даяна Ястремская. Фото AFP

А недавно Ястремская подверглась травле из-за своего увлечения «неправильной» музыкой. Уроженка Одессы во время карантина в 2020-м решила начать музыкальную карьеру под псевдонимом D.Y., выпустив песню «Тысячи меня». Но тогда на русскоязычный трек внимания особо не обратили. Зато в декабре прошлого года из-за нового клипа «Двигаем по встречной», снятого в Монте-Карло, на теннисистку обрушилась волна негативных комментариев. «Очень много хейта по поводу этого видео: русская песня, русская подпись... Во-первых, это мой трек, написанный еще в 2020 году. Во-вторых, я съездила в Монако впервые за последние полтора года в свой выходной день! В-третьих, когда мой фонд за мои личные деньги помог более чем 27 000 семей, детям, больницам», — оправдывалась теннисистка.

Ну, и самая громкая история в карьере Ястремская, конечно, связана с допингом. В 2019 году Даяна чуть не ворвалась в топ-20, но в 2021-м ее заподозрили в использовании запрещенного вещества местеролона и отстранили на полгода, пока шло расследование. В ходе слушаний в CAS адвокаты девушки сумели доказать, что допинг попал в организм спортсменки в результате секса с мужчиной, который принимал лекарства, повышающие потенцию, без ведома своей партнерши. Сомнения в том, что это была реальная причина положительного теста, а не «отмазка», есть до сих пор. Тем не менее Даяну оправдали. И наверняка на фоне подвигов украинки на Australian Open 2024 разговоры об этом спорном вердикте возобновятся c новой силой.

Допинговые обвинения и пропуск половины сезона выбили Ястремскую из колеи. Летом 2021 года она неудачно возобновила карьеру — через год вылетела из первой сотни рейтинга. В основных сетках турниров «Большого шлема» Даяна проиграла семь матчей подряд. Так что ее нынешний игровой кураж в Мельбурне — настоящее чудо. Перед стартом Australian Open 2024 украинка с трудом вернулась в топ-100, а сейчас в онлайн-рейтинге она занимает уже 29-ю позицию и является третьей ракеткой своей страны вслед за Элиной Свитолиной и Мартой Костюк.