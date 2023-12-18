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Украинскую теннисистку травят за русский язык. Ястремской пришлось оправдываться

Отдел спорта «СЭ»
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Теннисистка Даяна Ястремская
Даяна Ястремская.
Фото Global Look Press
Даяна требовала отстранять россиянок за лайки, а теперь страдает сама.

Одна из самых скандальных теннисисток украинка Даяна Ястремская влипла в очередную историю. По иронии судьбы Ястремская, которая регулярно критикует россиянок и требует отстранить их в том числе за неправильные, по ее мнению, лайки в социальных сетях, сейчас страдает как раз из-за русского языка. Дело в том, что она выпустила песню на русском, да еще и сопроводила ее русскоязычной подписью в социальной сети. И сразу же столкнулась с волной хейта от соотечественников.

«Охота» на россиянок и темная допинговая история

В свои 23 года Ястремская уже успела хорошо запомниться в теннисном мире. Причем не только и не столько своими результатами, хотя подавала большие надежды и в начале 2020-го поднималась на 21-е место в рейтинге WTA. Но куда больше Даяна известна скандалами вокруг собственной персоны. Так, в начале 2021-го украинку временно отстранили от соревнований, поскольку в ее допинг-пробе обнаружили анаболический стероид. Две апелляции в Спортивный арбитражный суд ни к чему не привели — отстранение оставили в силе. Ястремская пропустила около полугода, но потом внезапно независимый трибунал Международной федерации тенниса ее оправдал.

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В британской и немецкой прессе еще до положительного для Даяны вердикта появились материалы, что теннисистка объясняла попадание допинга (метаболиты местеролона) в организм сексом со своим бывшим бойфрендом, которого, мол, принуждали поддержать эту версию. Сама Ястремская называла истории неправдой и клеветой. Но в опубликованном вердикте ITF говорилось, что теннисистка признала наличие местеролона в организме, однако отрицала сознательный или преднамеренный прием препарата. Также там утверждалось, что местеролон попал в ее организм «в результате физического контакта» с бойфрендом, теннисистка представила ряд доказательств этой версии и прошла проверку на полиграфе. Как бы то ни было, она вернулась в WTA-тур.

Но вот вернуться на прежний уровень результатов она не смогла — сейчас украинка занимает только 102-е место в рейтинге. И мелькает в новостях не благодаря победам, а из-за регулярных нападок на россиянок. В частности, Даяна в конце прошлого года требовала отстранить Анастасию Гасанову за пророссийский пост в социальной сети по поводу конфликта на Украине. А минувшим летом просила наказать еще одну нашу соотечественницу Мирру Андрееву просто за лайки к пророссийским постам в социальных сетях. Впрочем, она ничего от WTA не добилась. Также резонансным стал ее конфликт с канадкой Эжени Бушар, которая после победы над ней в столице Испании написала: «Есть что-то особенное в игре против допингисток в Мадриде...», пусть потом удалила пост и извинилась.

Теннисистка Даяна Ястремская
Фото Global Look Press

Неправильная музыка?

В общем, Ястремская в мире тенниса воспринимается как весьма токсичный персонаж. Но при этом, как выяснилось, радикально настроенные украинцы тоже относятся к ней не лучшим образом. И все из-за увлечения «неправильной» музыкой. Уроженка Одессы во время карантина в 2020-м решила начать музыкальную карьеру под псевдонимом D.Y., выпустив песню «Тысячи меня». Но тогда на русскоязычный трек внимания особо не обратили. Зато из-за нового клипа «Двигаем по встречной», снятого в Монте-Карло, на теннисистку обрушилась настоящая волна негативных комментариев.

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«Очень много хейта было по поводу этого видео: русская песня, русская подпись... Во-первых, это мой трек, написанный еще в 2020 году. Во-вторых, я не разгуливаю, а съездила в Монако впервые за последние полтора года в свой выходной день! В-третьих, когда мой фонд за мои личные деньги помог более чем 27 000 семей, детям, ВСУ, больницам и многое другое», — попробовала также в социальных сетях оправдаться Ястремская. Огорчившись, что о ее вечной борьбе с WTA против россиянок никто не говорит, а только осуждают. Впрочем, «комментаторов» это не впечатлило — они все равно оскорбляют и даже угрожают Ястремской, прежде всего за русский язык. И никакие прошлые «заслуги» в борьбе с российскими теннисистками не помогают. Возможно, это заставит Даяну больше сконцентрироваться непосредственно на теннисе, а не на политике. Хотя, не исключено, она, напротив, постарается доказать свой патриотизм еще более активной критикой российских теннисных лайков.

Теннис
Даяна Ястремская
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