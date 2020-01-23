Зверев обыграл Герасимова на Australian Open
10:06
В матче второго раунда Australian Open в мужском одиночном разряде немецкий теннисист Александр Зверев обыграл белоруса Егора Герасимова (7:6(7:5), 6:4, 7:5).
Матч продолжался два часа и 19 минут. В следующем раунде Зверев сыграет с победителем пары Николоз Басилашвили (Грузия) — Фернандо Вердаско (Испания).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 7) — Егор Герасимов (Белоруссия) — 7:6(7:5), 6:4, 7:5
Эрнест Гулбис (Латвия, Q) — Альяж Бедене (Словения) — 7:5, 6:3, 6:2
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