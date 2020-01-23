Зверев обыграл Герасимова на Australian Open

В матче второго раунда Australian Open в мужском одиночном разряде немецкий теннисист Александр Зверев обыграл белоруса Егора Герасимова (7:6(7:5), 6:4, 7:5).

Матч продолжался два часа и 19 минут. В следующем раунде Зверев сыграет с победителем пары Николоз Басилашвили (Грузия) — Фернандо Вердаско (Испания).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 7) — Егор Герасимов (Белоруссия) — 7:6(7:5), 6:4, 7:5

Эрнест Гулбис (Латвия, Q) — Альяж Бедене (Словения) — 7:5, 6:3, 6:2