Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:34

Янчук назвал закономерным победы Медведева и Хачанова на старте Australian Open

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил победы Даниила Медведева и Карена Хачанова в матчах первого круга Australian Open.

Медведев победил француза Теренса Атмана, а Хачанов обыграл представителя Германии Даниэля Альтмайера.

«Все закономерно, нормально, Медведев стопроцентно должен проходить два-три круга без проблем, — приводит ТАСС слова Янчука. — У Хачанова матч был чуть сложнее, но он в неплохой форме и может играть на равных с самыми сильными игроками. У него нет стабильности в матчах против сильнейших игроков, но матчи против средних соперников всегда играет уверенно. Для таких игроков, как Медведев и Хачанов, первый круг сложнее психологически, его просто надо пройти и дальше набирать ход».

Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 28 января.

Источник: ТАСС
Даниил Медведев
Карен Хачанов
0
Читайте также
Александр Большунов выиграл 15-ю гонку подряд на Кубке России
Украинская теннисистка Свитолина высказалась о допуске россиян на Олимпиаду
FT назвала совместное фото единственным достижением встречи по Украине в Давосе
Пристав найден мертвым возле здания суда в Санкт-Петербурге
В Москве оставленного без присмотра двухлетнего ребенка обнаружили мертвым
В Таиланде отменили концерты Максима Галкина
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селиваненко оценил игру Медведева в первом круге Australian Open

Оже-Альяссим за пять часов обыграл Тима в первом круге Australian Open

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости