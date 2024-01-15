Янчук назвал закономерным победы Медведева и Хачанова на старте Australian Open

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил победы Даниила Медведева и Карена Хачанова в матчах первого круга Australian Open.

Медведев победил француза Теренса Атмана, а Хачанов обыграл представителя Германии Даниэля Альтмайера.

«Все закономерно, нормально, Медведев стопроцентно должен проходить два-три круга без проблем, — приводит ТАСС слова Янчука. — У Хачанова матч был чуть сложнее, но он в неплохой форме и может играть на равных с самыми сильными игроками. У него нет стабильности в матчах против сильнейших игроков, но матчи против средних соперников всегда играет уверенно. Для таких игроков, как Медведев и Хачанов, первый круг сложнее психологически, его просто надо пройти и дальше набирать ход».

Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 28 января.