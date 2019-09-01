Впервые вышедший в 1/8 финала US Open Зверев не хочет останавливаться

Шестая ракетка мира Александр Зверев, вышедший в 1/8 финала US Open, не ждет более простых соперников и матчей в дальнейших стадиях турнира.

— Я не хочу на этом останавливаться, хочу идти дальше, — цитирует официальный сайт US Open Зверева. — Проще не будет, я не жду легких соперников и матчей. Посмотрим, что из этого получится. Мне еще нужно прибавлять. В деталях это обсуждать слишком долго. В целом — в подаче и приеме.

В четвертом круге турнира Зверев сыграет с Диего Шварцманом.