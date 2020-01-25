«Вперед, Карен». Медведев оставил послание Хачанову на камере
14:56
Россиянин Даниил Медведев в третьем круге Australian Open обыграл местного теннисистка Алексея Попырина — 6:4, 6:3, 6:2. После встречи он оставил свой автограф на камере.
— Вперед, Карен, — написал Медведев.
Medvedev wrote «Вперёд, Карен» ( «Come on, Karen») (?@Eurosport_RU ) pic.twitter.com/CVciiYhJJv— doublefault28 (@doublefault28) January 25, 2020
Карен Хачанов в матче третьего круга играет с австралийцем Ником Кирьосом (идет решающий пятый сет, в котором россиянин впереди 2:1).
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