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«Вперед, Карен». Медведев оставил послание Хачанову на камере

14:56
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Россиянин Даниил Медведев в третьем круге Australian Open обыграл местного теннисистка Алексея Попырина — 6:4, 6:3, 6:2. После встречи он оставил свой автограф на камере.

— Вперед, Карен, — написал Медведев.

Карен Хачанов в матче третьего круга играет с австралийцем Ником Кирьосом (идет решающий пятый сет, в котором россиянин впереди 2:1).

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