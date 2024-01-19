Вихлянцева: «Мирра Андреева сделала шикарный камбэк, за ней будущее»

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о победе Мирры Андреевой в матче третьего круга Australian Open-2024 против француженки Диан Парри. 16-летняя россиянка отыгралась со счета 1:5 в третьем сете и победила соперницу — 1:6, 6:1, 7:6 (10:5).

«Мирра отыгралась с 1:5 — это шикарный камбэк. Я в 2020 году в Австралии, но не в главном турнире, отыгралась с 0:5. В таких ситуациях нужно отпустить себя. Во время карьеры случаются такие камбэки, но очень сложно вернуться по счету. Когда Мирра поняла, что она все-таки проходит Парри, то она у себя в голове поняла, что в 16 лет можно выигрывать и творить такие эффектные матчи. За ней будущее. Андреева очень яркая, главное, без травм», — цитирует Metaratings.ru Вихлянцеву.

За выход в четвертьфинал Australian Open Андреева сыграет против победительницы пары Сторм Хантер (Австралия) — Барбора Крейчикова (Чехия).