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Сегодня, 15:52

Ольховский объяснил, что принесло Андреевой волевую победу на Australian Open

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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился впечатлениями от встречи российской теннисистки Мирры Андреевой с Диан Парри из Франции на Australian Open. 16-летняя россиянка отыгралась со счета 1:5 в третьем сете и победила соперницу — 1:6, 6:1, 7:6 (10:5).

«Развязка матча Андреевой с Парри стала для меня удивительной так же, как и для всех. Мирра — молодец. Она цеплялась за каждый мяч и продолжала играть. Это и принесло результат. Нужно бороться до последнего розыгрыша, что и сделала Андреева. Очень хорошо себя проявила», — приводит Vprognoze.ru слова Ольховского.

В четвертом круге соперницей Андреевой станет победительница встречи между 11-м номером рейтинга WTA Барборой Крейчиковой из Чехии и 180-й ракеткой мира Сторм Хантер из Австралии.

Источник: vprognoze.ru
Australian Open
Мирра Андреева
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